Detingut un professor de Ciutat Vella per assetjament sexual i facilitar drogues

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir l'octubre del 2025 un professor de 41 anys d'un centre educatiu del districte barceloní de Ciutat Vella per presumptes delictes d'assetjament amb finalitat sexual i per oferir drogues als seus alumnes menors, segons confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat el diari 'Ara', la investigació va arrencar el juny del mateix any quan l'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) de la policia catalana va rebre una informació inicial que apuntava a aquests fets, però encara no constava cap denúncia formal.
Per aquest motiu, agents de l'ORC van començar la interlocució amb les famílies de les víctimes fins que van aconseguir recollir una primera denúncia formal.
Segons ha pogut saber Europa Press, actualment el professor ja no treballa en aquest centre, però la investigació va seguir el seu curs fins a poder-lo detenir l'octubre de l'any passat.
El mateix rotatiu indica que el professor mirava de guanyar-se la confiança dels alumnes comprant-los alcohol i oferint-los marihuana, i respecte al presumpte assetjament sexual, assenyala que actuava envers les noies amb una certa finalitat sexual.