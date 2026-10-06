Un detingut i un presumpte punt de venda de cocaïna desmantellat a Cornellà (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres passat, 30 de setembre, un home de 44 anys com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues a Cornellà de Llobregat (Barcelona) i van desmantellar un suposat punt de venda de cocaïna, ha informat el cos policial en un comunicat aquest dimarts.
La investigació es va obrir al juliol, quan els agents van rebre informacions i queixes d'una afluència inusual de persones en una casa del barri del Pedró, per la qual cosa van muntar dispositius de vigilància i van constatar que, efectivament, nombroses persones accedien a la casa i en sortien de pressa.
Els agents van determinar que l'ara detingut subministrava dosis de cocaïna a consumidors dins la mateixa casa on residia juntament amb la seva família i que duia a terme una vida normal per no aixecar sospites.
Un cop recollides els indicis de la presumpta activitat delictiva, el jutjat de guàrdia de Cornellà va autoritzar una entrada i un escorcoll al domicili.
A l'interior, els Mossos van detenir l'investigat i van confiscar diverses quantitats de cocaïna, bàscules electròniques per pesar les dosis i diners en efectiu procedent, presumptament, de la venda d'aquesta substància.