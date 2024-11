Detingut el presumpte autor de 9 robatoris amb força en un bloc de pisos turístics a Barcelona

BARCELONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 57 anys al qual se li atribueixen nou robatoris amb força en domicilis d'un mateix bloc de pisos dedicats al lloguer vacacional al districte de Sant Martí de Barcelona, dels quals ha sostret més de 15.000 euros en joies i objectes de valor, uns 3.000 euros en metàl·lic i documentació de les víctimes.

Segons informa la policia catalana aquest dissabte en un comunicat, els agents van efectuar la detenció el 9 de novembre quan l'home va sortir de l'immoble amb una radiografia que feia servir per forçar els domicilis i un barret de pescador amb el qual s'ocultava de les càmeres.

Els investigadors, que no descarten més detencions, van desplegar a principis de novembre un dispositiu per localitzar el detingut, que té set antecedents policials, tots per delictes de robatoris amb força.