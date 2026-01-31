Detingut el presumpte autor de la mort violenta d'un home a Sabadell (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 49 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'un altre home a Sabadell (Barcelona).
Sobre les 5.30 hores de la matinada d'aquest dissabte els agents han rebut un avís per una suposada baralla a l'interior d'un domicili i, a la seva arribada, han localitzat el cos sense vida d'un home que presentava signes de violència, informa el cos en un comunicat.
En el lloc de l'incident també han localitzat a un home que ha estat detingut per la seva presumpta relació amb els fets i s'ha obert una investigació que es troba sota secret de les actuacions.