Publicat 23/01/2026 20:41

Detingut el presumpte autor de la mort d'una dona a L'Hospitalet (Barcelona) el dijous

Archivo - Arxiu - Un vehicle dels Mossos d?Esquadra, a 16 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya).
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda a Barcelona a un home de 22 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dijous sobre les 19 hores, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.

La detenció s'ha produït a la capital catalana després que l'home apunyalés a la dona en local de L'Hospitalet, i la policia catalana ja coneixia els seus moviments.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana va assumir la investigació, que segueix en marxa i sota el secret de les actuacions a l'espera d'acabar d'esclarir els fets.

