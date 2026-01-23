Detingut el presumpte autor de la mort d'una dona a L'Hospitalet (Barcelona) el dijous

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a la tarda a Barcelona a un home de 22 anys com a presumpte autor de la mort violenta d'una dona a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) aquest dijous sobre les 19 hores, segons han confirmat fonts coneixedores a Europa Press.
La detenció s'ha produït a la capital catalana després que l'home apunyalés a la dona en local de L'Hospitalet, i la policia catalana ja coneixia els seus moviments.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la policia catalana va assumir la investigació, que segueix en marxa i sota el secret de les actuacions a l'espera d'acabar d'esclarir els fets.