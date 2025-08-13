Detingut el presumpte autor de l'atropellament múltiple a Granollers (Barcelona) del passat dissabte

BARCELONA 13 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut la matinada d'aquest dimecres al presumpte autor de l'atropellament múltiple a Granollers (Barcelona) del passat dissabte a la nit, han confirmat fonts del cos a Europa Press.
Segons ha avançat 'Catalunya Informació', la detenció s'ha produït pocs minuts més tard de la mitjanit i s'acusa al detingut de ser el conductor que va ferir a 8 vianants al carrer Maria Palau de la localitat barcelonina, sent reconegut per alguns veïns.
El conductor va xocar contra un fanal en el lloc i el cotxe va perdre llavors el para-xocs, però va seguir la marxa.