Detingut el presumpte autor de 3 incendis forestals al Prat de Llobregat

BARCELONA 22 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Agents Rurals i els Mossos d'Esquadra van detenir dissabte passat un home de 37 anys com a presumpte autor de 3 incendis forestals al barri de les Palmeres, al municipi del Prat de Llobregat (Barcelona), uns focs que es van originar el mateix dia.
Els incendis van afectar terreny forestal amb vegetació herbàcia i arbustiva en una zona periurbana prop de diversos habitatges, que es van veure potencialment amenaçats per la propagació de les flames, tot i que gràcies a la "ràpida" intervenció dels Bombers es va poder controlar l'incendi amb celeritat i evitar danys més greus, informen els Agents Rurals en un comunicat aquest dimecres.
Durant la investigació, els Agents Rurals van actuar a 3 punts d'una mateixa zona afectada i els indicis localitzats apuntaven a un origen intencionat dels focs en haver-se utilitzat material sintètic "altament inflamable" per afavorir la ignició i propagació de les flames.
El presumpte autor és un veí de la zona dels incendis i en el moment en què se'l va identificar i posteriorment detenir l'home va reaccionar "de manera violenta" i va amenaçar i insultar els agents.
El detingut té antecedents i està pendent de judici per altres presumptes incendis forestals a la mateixa zona, entre els quals un incendi en un espai natural protegit de les reserves naturals del delta del Llobregat (Barcelona).
POSSIBLE PENA DE PRESÓ
Els fets investigats podrien ser constitutius d'un presumpte delicte d'incendi previst en l'article 351 del Codi Penal, el qual contempla penes de presó, sense perjudici de la qualificació jurídica definitiva que pugui determinar l'autoritat judicial.
Apunten que la conducta mostrada durant la intervenció policial i les amenaces contra els agents es podrien derivar en la imputació de més delictes i es manté oberta la investigació perquè no es descarta la pràctica de noves diligències relacionades amb els fets.