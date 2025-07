Detingut el presumpte autor d'una temptativa d'homicidi per apunyalar un home a Girona

GIRONA 10 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 32 anys com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi per apunyalar amb una arma blanca un home durant la revetlla de Sant Joan a Girona, segons informen en una anotació a X recollida per Europa Press.

Fonts dels Mossos han informat a Europa Press que el 24 de juny a la matinada la policia va ser informada que hi havia un home "inconscient i ensangonat a la via pública" i que, en desplaçar-s'hi, no van trobar l'agressor.

Ara, després d'una investigació, s'ha detingut un home de 32 anys que presumptament hauria comès l'apunyalament, que va requerir l'ingrés de la víctima a l'Hospital Josep Trueta de Girona.