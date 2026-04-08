Publicat 08/04/2026 15:14

Detingut el presumpte autor d'una agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres el presumpte autor de l'agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el passat 3 d'abril, segun informen en un comunicat.

Els fets, que es van registrar en vídeo i es van difondre a través de les xarxes socials, es van produir cap a les 20.00 hores i els implicats ja es coneixien prèviament.

A més a més, la policia catalana indica que hi havia conflictes anteriors entre ells, i afegeix que la detenció s'ha practicat a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).

Contingut patrocinat