Detingut el presumpte autor d'una agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona)

BARCELONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres el presumpte autor de l'agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona) el passat 3 d'abril, segun informen en un comunicat.
Els fets, que es van registrar en vídeo i es van difondre a través de les xarxes socials, es van produir cap a les 20.00 hores i els implicats ja es coneixien prèviament.
A més a més, la policia catalana indica que hi havia conflictes anteriors entre ells, i afegeix que la detenció s'ha practicat a Sant Fruitós de Bages (Barcelona).