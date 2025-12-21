Detingut el presumpte autor de cinc incendis al barri de Sant Antoni de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
Se li acusa de cremar contenidors i altres elements del mobiliari urbà
BARCELONA, 21 des. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Urbana de Barcelona, a través de la Unitat d'Investigació i amb la col·laboració de la Unitat Territorial de l'Eixample, va detenir aquest dijous a una persona presumptament implicada en cinc incendis comesos al barri de Sant Antoni al novembre i desembre.
La investigació ha permès vincular a la persona detinguda, que ja ha passat a disposició judicial, amb la crema de contenidors i altres elements del mobiliari urbà; l'últim episodi va tenir lloc el passat 17 de desembre al carrer Villarroel on van cremar tres contenidors, informa l'Ajuntament de Barcelona aquest diumenge en un comunicat.
"Aquests actes han generat un important perjudici econòmic per l'Ajuntament de Barcelona, derivat tant de la reposició del material afectat com dels costos associats a la intervenció dels serveis d'emergència, la posterior neteja i la reparació dels danys ocasionats en l'espai públic", expliquen.
Els incendis, afegeixen, van tenir "un impacte directe en la qualitat de vida dels veïns, provocant degradació de l'espai públic, acumulació de residus i contaminació ambiental".
A més, han suposat un greu risc per a la seguretat i la salut de les persones, ja que es van produir en horari diürn, coincidint amb moments de gran afluència de vianants i franges horàries de sortida de nens dels centres educatius: "La propagació del foc i la inhalació de fums tòxics suposen un perill especialment elevat per a nens, majors i col·lectius vulnerables".
FAÇANA D'UN EDIFICI HABITAT
Un dels episodis més greus correspon al foc es va originar directament en la façana d'un edifici habitat, dificultant la sortida de les persones que es trobaven a l'interior i generant una situació de risc real per a la seva integritat física.
La detenció va tenir lloc després que una patrulla localitzés al sospitós al carrer Comte Urgell, vestit amb la mateixa roba que apareixia en les imatges de videovigilància facilitades per una oficina propera a un dels incendis.
En el registre, es van trobar un pot amb líquid inflamable, un encenedor tipus bufador i una caixa de llumins, que van ser intervinguts i incorporats a l'acta policial.