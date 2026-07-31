Detingut el pres de Quatre Camins que es va escapar en una sortida programada

BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
Agents del Cos Nacional de Policia han detingut l'intern del centre penitenciari de Quatre Camins, a la Roca del Vallès (Barcelona), que no va tornar a la presó el 22 de juliol després d'una sortida programada.
L'arrest es va produir dijous a la tarda a Portbou (Girona), a la frontera amb França, i va ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses (Girona), informa aquest divendres en un comunicat la Conselleria de Justícia de la Generalitat.
L'home complia una condemna de 10 anys, 3 mesos i 1 dia de presó per un delicte d'homicidi.