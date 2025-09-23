Detingut a Portbou el presumpte autor de dos robatoris amb força en domicilis

GIRONA 23 set. (EUROPA PRESS) -
Agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Figueres (Girona) han detingut un jove de 19 anys a Portbou (Girona) com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força a l'interior de domicilis, ha informat la policia aquest dimarts en un comunicat.
Els fets es van produir dilluns a la matinada, quan els agents van rebre una alerta en la qual s'informava que un home havia accedit a un domicili de Portbou i, en ser descobert per la propietària, havia fugit saltant pel balcó.
Mentre els Mossos el buscaven per la zona, van rebre una segona trucada que alertava d'un altre robatori de les mateixes característiques a la població, en què el presumpte lladre també havia saltat pel balcó en ser descobert.
Els agents van localitzar poc després un jove que coincidia amb la descripció aportada per les víctimes i que duia una motxilla amb quatre mòbils, diners en efectiu i altres articles dels quals no va poder justificar la procedència.
Durant l'escorcoll, un dels mòbils de les víctimes va sonar i va permetre als agents relacionar-lo amb un dels robatoris, per la qual cosa van detenir el jove, que no té antecedents i que aquest dimarts passarà a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Figueres.