Detingut al Port de Barcelona un fugitiu buscat per la Interpol per homicidi

BARCELONA 31 març (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut al Port de Barcelona un fugitiu internacional buscat per la Interpol per un delicte de lesions amb resultat de mort, homicidi o assassinat, informa el cos policial en un comunicat aquest dilluns.

L'arrest es va produir el 6 de març, quan agents del post fronterer marítim del Port de Barcelona de la Policia Nacional es van dirigir al moll on havia atracat un vaixell en comprovar, després de consultar la base de dades informàtica de la Direcció General de Policia (DGP), que a un dels passatgers li constava en vigor un control específic per falsedat documental.

Els agents van analitzar el seu passaport i van confirmar que es tractava d'un document falsificat, per la qual cosa el van detenir i trasllar a dependències policials per identificar-lo a través del Sistema Automàtic d'Identificació Dactilar (SAID).

La policia va constatar que aquesta persona tenia registrades a les bases informàtiques policials un total de 18 identitats diferents.

Després de comprovar la seva veritable identitat, la policia va descobrir que acumulava nombroses reclamacions per part de diverses agències com la Interpol i la Missió d'Administració Provisional de les Nacions Unides a Kosovo (Unmik).