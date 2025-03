Detingut un policia local de Cubelles (Barcelona) per punxar les rodes del cotxe de l'alcaldessa

BARCELONA 3 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 de febrer un agent de la policia local acusat de presumptament punxar 12 rodes --en diferents ocasions-- del vehicle de l'alcaldessa de Cubelles (Barcelona), Rosa Fonoll, i també causar desperfectes al cotxe i al d'un familiar.

L'Ajuntament ha explicat aquest dilluns en un comunicat que l'alcaldessa va denunciar els fets davant la policia local i els Mossos d'Esquadra.

Com a conseqüència d'aquests fets, el consistori ha engegat els tràmits administratius pertinents per apartar aquest agent del servei.

A més a més, Fonoll, que no descarta demanar al jutjat mesures de protecció, ha agraït l'actuació dels cossos policials i la "ràpida intervenció" de la justícia.

Fonts municipals han detallat a Europa Press que, per no interferir en el procés judicial, l'alcaldessa no farà declaracions públiques sobre aquests fets.