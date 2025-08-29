Un detingut en Platja d'Aro (Girona) per llançar una taula contra un nen de 5 anys

GIRONA 29 ago. (EUROPA PRESS) -
La Policia Local de Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró (Girona) ha detingut a un home de 30 anys com a presumpte autor d'una agressió a un menor de 5 anys contra el qual va llançar una taula, informa el cos policial en un comunicat.
Els fets es van produir a les 15.25 hores del 23 d'agost, quan la Policia Local va rebre una trucada en la qual s'alertava d'una baralla entre dues persones al carrer Estrasburg de Platja d'Aro.
Quan van arribar al lloc indicat pels testimonis, els agents es van trobar a un home molt alterat que portava en braços a un nen que presentava un fort cop i un hematoma en l'ull i que els va explicar que l'autor d'aquestes lesions era un individu allí present.
Els testimonis van relatar que el pare del menor, que estava passejant amb el seu fill, s'havia apropat a un home per reclamar-li uns diners que li havia d'i que, a partir d'aquí, s'havia iniciat una discussió entre tots dos que havia acabat amb l'agressor llançant una taula de plàstic d'una terrassa d'un bar proper contra el nen i amenaçant amb una gerra de cristall trencada al progenitor.
Els agents van detenir a l'home, que té 5 antecedents per delictes contra el patrimoni, com a presumpte autor del delicte d'amenaces i per les lesions produïdes al menor.