Detingut un "perillós depredador sexual" que va assetjar més de 20 joves a Espanya

BARCELONA, 10 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un "perillós depredador sexual" que presumptament va assetjar més de 20 víctimes a tot Espanya a través de les xarxes socials.

En un comunicat aquest dimecres, han explicat que el detingut, menor d'edat com la majoria de les seves víctimes, presumptament va suplantar la identitat d'un jove de Barcelona a qui va sostreure les fotografies de les xarxes per als perfils amb els quals operava.

El jove presumptament contactava amb les víctimes per després "extorsionar-les sexualment a través d'una altra plataforma" i, a més, va sol·licitar a diferents persones que s'obrissin perfils per les xarxes perquè a ell ja no li'n permetien crear més.

MÉS DE 20 DENÚNCIES

La investigació va començar arran de diverses denúncies a diverses províncies espanyoles, i els investigadors van observar que hi havia un mateix 'modus operandi'.

En concret, els agents van recopilar fins a 22 denúncies interposades a Oviedo, Barcelona, Palència, Madrid, Palma, Torrejón de Ardoz i Granada, i hi van detectar nexes comuns.

En un primer moment, els investigadors es van centrar en el jove que apareixia en els perfils, però després de diverses gestions, en van acreditar la innocència i després de comprovar que algú usurpava la seva identitat van acreditar que al darrere hi havia el detingut.