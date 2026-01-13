Detingut per vuit estrebades de cadenes d'or a Barcelona durant un permís penitenciari

BARCELONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 8 de gener un home de 32 anys com a presumpte autor de vuit estrebades de cadenes d'or a l'Eixample de Barcelona mentre gaudia d'un permís penitenciari, zona on va arribar a robar 10 cadenes i 2 penjolls, valorats en mínim 4.410 euros.
L'autor seguia el mateix 'modus operandi': buscava víctimes d'entre 60 i 80 anys que portessin joies visibles, s'hi acostava, estirava les cadenes i fugia amb bicicleta a gran velocitat, si bé en alguns casos es va arribar a abraonar sobre les víctimes i els va provocar caigudes i lesions, segons informen els Mossos en un comunicat aquest dimarts.
El 2017 ja va ser detingut 'in fraganti' per robar un telèfon mòbil mentre anava amb bicicleta, fet que ha permès als investigadors constatar que aquest tipus de conducta no és nova; finalment, va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció.