Detingut per transportar 550 quilos d'haixix en una furgoneta a Vandellòs (Tarragona)

TARRAGONA, 22 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home de 49 anys a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Tarragona) per transportar 550 quilos d'haixix en una furgoneta.

En un comunicat aquest divendres, han explicat que els fets van passar a les 3.15, quan una patrulla de paisà que feia tasques de prevenció de delictes a l'AP-7 va detectar en una àrea de descans que hi havia dos vehicles amb les finestres baixades i sense ningú a l'interior.

Els agents s'hi van acostar i els vehicles van abandonar el lloc, però van poder interceptar una furgoneta abans que s'incorporés a la via.

El conductor, "visiblement nerviós, va manifestar desconèixer on es dirigia i quina càrrega transportava", per la qual cosa els agents van escorcollar el vehicle i hi van trobar la droga, que pot costar 1.055.000 euros en el mercat il·legal.

Els agents van detenir el conductor, que previsiblement passarà a disposició judicial en les pròximes hores, mentre el cas continua obert i no es descarten més detencions.