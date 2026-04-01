Detingut per sis robatoris amb força en establiments del Vendrell

TARRAGONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home de 33 anys com a presumpte autor de sis delictes de robatori amb força en establiments del Vendrell (Barcelona) entre el 26 de febrer i el 22 de març, informen en un comunicat aquest dimecres.
S'acusa l'arrestat d'accedir fins a tres vegades en un mateix local i, en tots els casos, el mètode era l'ús d'eines per forçar portes, reixes metàl·liques i finestres per accedir a l'interior de l'establiment, d'on sostreia objectes de fàcil sortida al mercat de segona mà entre diners en efectiu, telèfons mòbils i altres estris de valor.
L'àrea d'influència del sospitós, el propi 'modus operandi' i les imatges de diferents càmeres de videovigilància van permetre identificar el sospitós, que acumula prop d'una quarantena d'antecedents policials i ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell (Tarragona).