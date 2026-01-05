Detingut per sis robatoris amb força a domicilis de Montcada, Barberà i Cerdanyola (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 5 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el 30 de desembre un home de 22 anys per sis presumptes robatoris amb força a domicilis de Montcada i Reixac, Barberà del Vallès i Cerdanyola (Barcelona), informen en un comunicat aquest dilluns.
Els fets es van produir entre el 3 d'octubre i el 24 de novembre i l'autor accedia als pisos escalant pel celobert per posteriorment forçar els accessos, i un cop dins robava joies i diners.
El 30 de desembre es va dur a terme l'entrada i escorcoll al seu pis a Barcelona, on a més de detenir-lo, els Mossos van confiscar joies i 1.450 euros, i l'endemà l'arrestat va passar a disposició judicial.