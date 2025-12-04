Detingut per la seva presumpta relació amb l'atropellament mortal d'un veí del Soleràs

LLEIDA 4 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts a Castelldans un home per la seva presumpta relació amb l'atropellament mortal d'un veí de 82 anys del Soleràs (Lleida) a finals de maig, després que el seu cos fos trobat el dia 17 amb un fort cop al cap, informen fonts policials a Europa Press.
Segons 'El Segre', la policia catalana va obrir una investigació per determinar les causes de la mort i no es va descartar cap possibilitat, però una de les hipòtesis era que es tracti d'un accident de trànsit i, en aquest cas, el conductor hauria fugit després del sinistre.
Per això, els Mossos sospiten que el detingut està vinculat a un delicte d'homicidi per imprudència i a un altre per omissió de socors, i també a un per obstrucció a la justícia, ja que va fugir després de l'accident.