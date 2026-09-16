Publicat 16/09/2026 18:50

Un detingut per la seva presumpta relació amb una baralla amb diversos implicats i ferits a Lleida

Archivo - Un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

LLEIDA 16 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un jove de 24 anys per la seva presumpta relació amb una baralla amb diversos implicats i ferits per arma blanca aquest dimecres cap a les 07.00 hores al centre de Lleida, segons confirmen fonts policials a Europa Press.

En la baralla han resultat ferides cinc persones per arma blanca mentre que una altra ha rebut diversos cops.

La investigació policial continua oberta i els Mossos no descarten detenir més persones implicades.

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