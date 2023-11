Detingut per set presumptes robatoris amb violència i per fer-se passar per policia a Barcelona

BARCELONA, 7 nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 26 d'octubre un home per presumptament cometre set robatoris amb violència a persones vulnerables i taxistes a Barcelona, en alguns casos fent-se passar per policia, han informat en un comunicat aquest dimarts.

El suposat lladre, de 22 anys, sempre triava víctimes vulnerables per la complexió física o per l'edat avançada, com ara taxistes, els quals abordava en el seu vehicle sense consentiment, els intimidava amb una navalla i els robava la recaptació.

Entre els casos que se li imputen hi ha diversos robatoris en un pàrquing on va intimidar el vigilant de seguretat; el robatori d'un mòbil a un vianant durant les festes de la Mercè de Barcelona; dos robatoris en habitacions d'un hotel del districte barceloní de Ciutat Vella, on va agredir un treballador, i els robatoris a 4 taxistes.

Respecte a aquests últims, en què va sostreure més de 1.700 euros, en dos casos presumptament va abordar els conductors a l'interior del vehicle i els va robar la recaptació i els objectes de valor, i en els altres dos es va fer passar per policia per guanyar-se la confiança de les víctimes i després les va amenaçar amb una navalla perquè li entreguessin els guanys.

El presumpte atracador, al qual li consten 25 antecedents per fets similars, va passar a disposició judicial el dissabte 28 d'octubre acusat de set delictes de robatori amb violència i intimidació, lesions, usurpació de funcions públiques, furt i estafa.