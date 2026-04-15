Detingut per 2 robatoris a l'interior de vehicles al barri de Cerdanyola de Mataró

BARCELONA 15 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home de 30 anys per dos presumptes robatoris amb força a l'interior de vehicles al barri de Cerdanyola de Mataró (Barcelona), segons informen en un comunicat.
Els fets es van produir cap a les 00.30 hores quan un testimoni va alertar que un home acabava de trencar el vidre d'un cotxe, i gràcies a la descripció que va facilitar, els agents el van aconseguir localitzar.
En escorcollar-lo van trobar diversos objectes que coincidien amb els robats i una eina especial per trencar parabrises, i després van constatar que acumulava diversos antecedents; de fet, és la setena vegada que és arrestat per fets semblants des del 9 de febrer.