Un detingut per 4 robatoris amb violència a Martorell (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 29 anys com a presumpte autor de 4 robatoris amb violència i intimidació a Martorell (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
Es van cometre entre maig i juliol, quan el lladre seleccionava víctimes vulnerables o desprevingudes per sostreure'ls cadenes o penjolls d'or mitjançant estrebades.
El mateix 'modus operandi' va facilitar la investigació dels Mossos, que també van recollir els testimonis de les víctimes i imatges de les càmeres de videovigilància, i van poder detenir l'home, que tenia 16 antecedents i ha passat a disposició judicial.