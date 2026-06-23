Detingut per un robatori amb força en una botiga d'electrodomèstics de Sant Celoni (Barcelona)

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 23 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, juntament amb la policia local de Sant Celoni (Barcelona), van detenir dijous un home de 34 anys per un presumpte robatori amb força en una botiga d'electrodomèstics de la localitat, informa el cos en un comunicat aquest dimarts.
Després de rebre l'avís d'una treballadora (tot i que la botiga estava tancada al públic) i presentar-s'hi, l'arrestat va provar de fugir saltant pel terrat dels edificis del bloc i finalment el van interceptar quan estava forçant una persiana metàl·lica.
El detingut, que va passar a disposició judicial dissabte, suposadament va sostreure la recaptació de la caixa, duia targetes bancàries de diversos titulars i diners en efectiu, i té una trentena d'antecedents, a banda que se'l relaciona amb tres robatoris més amb força a Sant Celoni en les darreres setmanes.