Detingut per un robatori amb força en un bar de Martorell la nit de Cap d'Any

BARCELONA 9 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 18 anys per la seva presumpta implicació en un robatori amb força en un bar de Martorell (Barcelona) la nit de Cap d'Any, informen en un comunicat aquest divendres.
Després de rebre l'avís, el cos va iniciar una recerca perimetral al lloc dels fets i pocs minuts després, gràcies a la informació facilitada per un testimoni, els agents van saber que un jove que coincidia amb les imatges de les càmeres de seguretat es dirigia a l'estació local de ferrocarril, on el van detenir.
L'arrestat, amb quatre antecedents policials per delictes de la mateixa tipologia, ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Martorell (Barcelona).