Un detingut per robar un rellotge de 150.000 euros i fugir per les vies del metro

BARCELONA, 23 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home per presumptament robar un rellotge valorat en uns 150.000 euros enmig del carrer i fugir per les vies del Metro de Barcelona, ha informat el cos en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons va avançar TV3 dimecres, després de robar el rellotge, el suposat lladre va pujar a un patinet elèctric conduït per un altre home i en arribar a l'estació de Jaume I va baixar del vehicle, va entrar a l'estació i va provar de fugir per les vies, mentre que el conductor va escapar a gran velocitat pel carrer.

Els agents que seguien el fugitiu es van endinsar per les vies en direcció a la parada d'Urquinaona i el van localitzar en un túnel, on el van detenir malgrat oposar resistència.