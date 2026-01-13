Detingut per robar una motxilla dins un cotxe en una àrea de descans a Tarragona

TARRAGONA 13 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la policia local de Roda de Berà i Torredembarra (Tarragona), van detenir en aquest últim municipi un jove de 21 anys com a presumpte autor del furt d'una motxilla dins un cotxe aparcat en una àrea de descans de l'AP-7.
Segons la víctima, va aparcar per descansar i un altre cotxe es va aturar tot just davant, del qual va sortir un home que es va dirigir cap a la roda de darrere i, en sortir per veure què feia, un segon individu li va robar una motxilla de viatge amb dispositius electrònics, que la policia va geolocalitzar a Torredembarra, informen els Mossos en un comunicat aquest dimarts.
Per tot plegat, es va activar un dispositiu per localitzar la motxilla i els agents van trobar un home que, en veure'ls, va accelerar el pas, per la qual cosa el van escorcollar i van trobar el material robat, motiu pel qual va ser arrestat i va passar a disposició judicial diumenge.