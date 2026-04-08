Detingut per robar en dues ocasions cable de coure de la mateixa empresa de Blanes (Girona)

GIRONA 8 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns un home de 35 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força per suposadament sostreure en dues ocasions cable de coure de la mateixa empresa de Blanes (Girona), informen en un comunicat aquest dimecres.
El cos policial va localitzar el detingut a l'interior de l'empresa --l'alarma de la qual havia saltat i on a terra hi havia cablejat pelat amuntegat i dos cadenats i un sistema de videovigilància trencats-- i ho va vincular a un altre robatori comès dies abans, concretament el passat 22 de març, a la mateixa empresa.
En aquest cas, van ser els treballadors els qui van sorprendre el lladre dins el recinte --qui van intentar retenir fins l'arribada de la policia, però va escapar-- i va ser localitzat gràcies a les imatges de videovigilància; el detingut, amb antecedents, ja ha passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Blanes.