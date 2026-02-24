Detingut per robar amb un ganivet en una botiga de Collbató (Barcelona)

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home de 22 anys per un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació per atracar amb un ganivet un establiment de Collbató (Barcelona), segons han informat aquest dimarts en un comunicat.
Els fets es van produir el passat 17 de febrer, quan l'individu va entrar al local amb la cara tapada, va triar diversos productes i va anar al mostrador, moment en què va treure un ganivet i va amenaçar la treballadora perquè li donés els diners en efectiu que hi havia a la caixa.
Mentre l'home sostreia els diners de la caixa, la treballadora va aconseguir prendre-li l'arma blanca i l'individu va fugir i es va deixar el ganivet i els productes sobre el mostrador.
Amb tots els indicis recopilats, la investigació va permetre als agents identificar el presumpte autor dels fets, que van detenir en un dispositiu de vigilància quan arribava al seu domicili.
En el moment de la detenció, els agents van comprovar que l'arrestat estava al costat d'una persona sobre la qual tenia vigent una ordre judicial d'allunyament; a més, tenia vuit antecedents per delictes similars.