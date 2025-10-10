Detingut per quintuplicar la taxa d'alcohol i provocar un accident a Ulldecona (Tarragona)

TARRAGONA 10 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous un home de 56 anys per presumptament quintuplicar la taxa d'alcoholèmia i provocar un accident a l'AP-7 a Ulldecona (Tarragona), informen en un comunicat.
Els fets van tenir lloc al voltat de les 01:20 hores de la matinada quan es va informar d'un accident de trànsit a l'AP-7 a Ulldecona (Tarragona) en el qual estaven implicats un camió i un turisme que havia circulat en el sentit contrari de la marxa.
El conductor del camió va explicar als policies que circulava per l'autopista quan de sobte va observar els llums d'un turisme que se li acostava en sentit contrari, fet pel qual va haver de fer una maniobra "evasiva" per esquivar-lo.
El conductor del turisme va resultar ferit lleu, mentre el camioner va sortir il·lès i, després de fer-li les proves d'alcoholèmia al primer, es va constatar que donava una taxa penal d'1,23 mg/l en aire espirat, gairebé 5 vegades la taxa màxima permesa de 0,25 mg/l.
Els agents van detenir l'home per dos delictes contra la seguretat vial, conduir sota els efectes de l'alcohol i conducció temerària i passarà a disposició judicial en les pròximes hores.