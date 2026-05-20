Detingut per quatre robatoris amb força en vehicles aparcats al Circuit de Catalunya

BARCELONA 20 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge un home de 29 anys per quatre presumptes robatoris amb força en uns vehicles aparcats als voltants del Circuit Barcelona-Catalunya a Montmeló (Barcelona), on es disputava el GP de Catalunya de MotoGP, informen en un comunicat.
La detenció es va produir cap a les 13 hores quan un indicatiu de la Unitat de Drons va detectar la presència d'una persona que forçava la porta dels vehicles trencant els vidres, a la zona del polígon Congost de Granollers (Barcelona).
Després d'aturar el cotxe que conduïa, els agents van localitzar uns guants de color negre i una broca metàl·lica per trencar vidres, a més de diverses motxilles, maletes i material electrònic.
Posteriorment, a la zona dels fets els agents van localitzar els quatre vehicles amb els vidres trencats.
El detingut, amb diversos antecedents policials, va passar a disposició judicial dilluns.