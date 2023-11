Detingut per quatre presumptes atracaments violents a establiments de Granollers (Barcelona)

BARCELONA, 16 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 d'octubre un home de 42 anys per presumptament cometre quatre atracaments violents en un supermercat i tres més a la mateixa benzinera de Granollers (Barcelona), segons un comunicat d'aquest dilluns.

Els fets van passar el 18 d'abril, quan el treballador d'un supermercat va denunciar que "va ser atacat amb un esprai de gas pebre, amenaçat amb una arma blanca i li van robar uns 500 euros de la caixa".

Els agents van obrir una investigació i les imatges de les càmeres de seguretat van permetre als investigadors tenir una descripció del suposat autor del robatori.

El 10 i el 20 de setembre també hi va haver dos robatoris amb violència en una benzinera de la localitat i, gràcies a la denúncia de les víctimes, els investigadors van identificar el presumpte autor dels tres robatoris, que havia fet servir el mateix modus operandi.

En vista dels indicis que es pogués produir un quart robatori, el 5 d'octubre van activar un dispositiu de cerca i, durant la vigilància, van rebre un avís que a la mateixa benzinera s'havia produït un robatori en què un home presumptament havia amenaçat amb una arma de foc els treballadors de l'establiment i havia fugit en moto.

Els agents van empendre la cerca de l'home i el van interceptar al carrer Foment de la localitat, on va ser detingut per un robatori amb violència i intimidació i, en inspeccionar el vehicle, hi van trobar una arma de foc --que va resultar ser simulada--, diners en efectiu i guants, entre d'altres.