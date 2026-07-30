Detingut per provocar els 2 incendis a Carme d'aquest estiu i un altre foc el 2024

BARCELONA 30 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra i els Agents Rurals van detenir dilluns un home de 58 anys com a presumpte autor dels dos incendis registrats a Carme (Barcelona) entre el 29 de juny i el 6 de juliol d'aquest any, a més d'un altre foc que va tenir lloc a la mateixa localitat el juliol del 2024, han informat tots dos cossos en un comunicat conjunt aquest dijous.
L'incendi del passat 6 de juliol va calcinar més de 450 hectàrees forestals i agrícoles, va provocar danys en empreses i habitatges i va obligar a confinar la població de 7 municipis: Carme, la Pobla de Claramunt, Castellolí, Capellades, Vilanova del Camí, Santa Margarida de Montbui i el sector sud d'Igualada (Barcelona).
Els Agents Rurals van situar l'origen de les flames al voral de la carretera BV-2131, on van trobar restes parcialment cremades del cartró d'un paquet de cervesa.
La coincidència en la localització dels focs d'aquest estiu, originats en un punt molt a prop de l'incendi del juliol del 2024, va portar els investigadors a estudiar des del principi la hipòtesi de la intencionalitat per part d'un mateix individu.
Durant les perquisicions, els agents van prendre declaració a diversos testimonis que van circular per la zona en moments clau i van revisar les imatges de les càmeres de seguretat per rastrejar els vehicles de la zona.
Les indagacions van permetre identificar i arrestar el presumpte piròman, que va ingressar en seu judicial aquest dimarts.