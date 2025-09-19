Un detingut per presumpte homicidi després d'agredir un home per portar els gossos deslligats a Lleida

LLEIDA 19 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Lleida han detingut aquest divendres un home de 36 anys per delicte d'homicidi per imprudència greu després de presumptament agredir un altre home per portar els gossos deslligats, informa el cos en un comunicat.
El 12 de setembre cap a les 05.30 hores, un veí de Lleida va sortir a passejar amb tres gossos pels barris de Cappont i la Bordeta, a Lleida.
Un altre veí de la zona, que també passejava dos gossos, es va enfrontar amb ell per portar els animals deslligats, el va sacsejar fortament i el va fer caure a terra.
La víctima va aconseguir arribar a casa i la seva família el va traslladar a un centre mèdic, on van descobrir que tenia 5 costelles trencades i que una li havia perforat el pulmó i, a causa d'aquesta lesió, va morir el 17 de setembre.
Els Mossos van obrir una investigació que ha conclòs amb la detenció del presumpte autor, que aquest dissabte passarà a disposició judicial a Lleida.