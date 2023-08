Un detingut per presumpte cultiu de 916 plantes de marihuana a Maçanet de la Selva (Girona)

GIRONA, 11 ago. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut un home que presumptament cultivaba 916 plantes de marihuana a la casa d'una urbanització a Maçanet de la Selva (Girona), segons un comunicat d'aquest divendres.

El detingut forma part d'un suposat grup criminal dedicat a produir marihuana 'indoor' amb el mètode hidropònic en habitatges unifamiliars que llogaven en urbanitzacions.

L'arrestat presumptament usava materials de "elevat cost" com a filtres de carboni i extractors per ens ser detectat ni aixecar sospites, així com fertilitzants per accelerar el creixement de les plantes i incrementar la seva THC.

La Policia explica que "gràcies a la col·laboració ciutadana" van detectar la casa on actuava a la urbanització Maçanet Residencial Park, i en intervenir-la van sorprendre a l'home en el seu interior.

S'ha xifrat en 49.080 euros l'import defraudat a la companyia elèctrica i s'ha restablit el consum a la zona, ja que el cultiu provocava talls de llum a la resta de residents.