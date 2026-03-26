Detingut per presumptament violar al febrer una dona en uns jardins de Montjuïc

BARCELONA 26 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dijous el presumpte autor d'una violació a una dona el passat 13 de febrer dins els jardins de Mossèn Costa i Llobera, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, mentre passejava dos gossos, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico', el presumpte autor, de 25 anys, és un agressor sexual que ja va ser condemnat per almenys quatre violacions el 2018 quan era menor d'edat, i el passat 13 de febrer estava de permís penitenciari.
La Unitat Central d'Agressions Sexuals (UCAS) dels Mossos ha investigat aquest cas.