Detingut per presumptament vendre una escultura egípcia valorada en 190.000 euros

BARCELONA, 15 abr. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un venedor d'antiguitats per presumptament vendre una escultura egípcia del 1450 aC. valorada en uns 190.000 euros, han informat en un comunicat d'aquest dilluns.

El cos policial va obrir una investigació quan va rebre un avís de les autoritats dels Països Baixos que el cap d'una escultura egípcia exhibida en la fira anual The European Fine Art Fair de Maastricht havia estat adquirida per un galerista espanyol vinculat al comerç d'antiguitats de zones en conflicte com el nord d'Àfrica i el Pròxim Orient.

Després de localitzar el suposat contrabandista, van comprovar que en adquirir la peça el juliol del 2015 a una empresa internacional tailandesa en va justificar l'origen amb un document amb dades d'una altra similar que podia encaixar amb la descripció.

D'aquesta manera, es van assegurar que el galerista era "perfecte coneixedor de l'origen il·lícit del cap egipci" i que n'havia provat d'ocultar el veritable origen per vendre'l en el mercat legal, que és el que més beneficis aporta.

Finalment, uns agents de la Policia Nacional van arrestar el venedor, acusat de diversos delictes de blanqueig de capitals, contraban i falsedat documental.