Detingut per presumptament traficar amb cocaïna a Lleida

LLEIDA, 26 febr. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous un home de 40 anys per presumptament traficar amb cocaïna a Lleida i van intervenir 1,42 quilos d'aquesta droga amb un valor aproximat de 87.000 euros.

Sospitaven que operava des d'un pàrquing comunitari de l'avinguda Jaume II, on tenia una plaça i utilitzava el vehicle per guardar la droga i els utensilis per preparar les vendes, informen aquest dilluns en un comunicat.

En un dels seguiments, els agents el van veure sortir de l'edifici i lliurar una bossa a un home, a qui van parar amb una bossa de 7,2 grams de cocaïna que suposadament li havia comprat.

Amb aquestes informacions, van preparar dijous un dispositiu a l'interior del pàrquing, que es va saldar amb la seva detenció i el comís de tres peces de 560, 440 i 223 grams de cocaïna, juntament amb altres bosses amb droga, una bàscula de precisió i utensilis per manipular-la.

L'home, detingut "fa uns anys" per un delicte contra la salut pública, va passar dissabte a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Lleida.