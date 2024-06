Detingut per presumptament robar més de 60 mòbils, 8 portàtils i 3 tauletes a Badalona (Barcelona)

BARCELONA, 6 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home a Badalona (Barcelona) per presumptament robar més de 60 mòbils, vuit portàtils i tres tauletes que han estat localitzats al seu domicili, informen aquest dijous en un comunicat.

Han localitzat el domicili de l'investigat pocs dies després d'una denúncia pel robatori d'un telèfon a l'interior d'un cotxe que estava aparcat a la via pública el passat 28 de maig.

La Guàrdia Urbana va detenir l'investigat dilluns després de llançar una bossa que contenia fins a 40 mòbils, dels quals nou ja constaven com robats, mentre fugia per una finestra, motiu pel qual van entrar al seu domicili on van localitzar 21 telèfons més, vuit ordinadors i tres tauletes.

La investigació continua oberta per esclarir si hi ha més implicats en els fets, mentre els agents tornen els objectes robats als seus propietaris.

El detingut ha passat aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Badalona (Barcelona).