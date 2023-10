Detingut per presumptament robar dins de 28 vehicles del Baix Llobregat i el Bages (Barcelona)

BARCELONA, 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous a un home de 25 anys per presumptament robar a l'interior de 28 vehicles a les comarques barcelonines del Baix Llobregat i el Bages.

El presumpte lladre suposadament agafava el tren que sortia a última hora des de la localitat on vivia, Manresa (Barcelona), durant la nit forçava diversos vehicles de la ciutat a la qual s'havia desplaçat per robar el que hi havia en el seu interior i al matí agafava el primer tren de tornada al seu domicili.

El detingut, que compta amb nou antecedents i al que se l'acusa de 28 robatoris amb força entre abril de 2022 i octubre d'aquest any a Abrera, Olesa de Montserrat, Castellbell i el Vilar i Sant Vicenç dels Horts (Barcelona), va passar a disposició judicial aquest dissabte.