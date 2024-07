Detingut per presumptament quintuplicar la taxa d'alcohol després d'accidentar-se

GIRONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns un home de 47 anys per presumptament quintuplicar la taxa d'alcohol permesa després d'accidentar-se a l'autopista AP-7 a Maçanet de la Selva (Girona) amb els seus fills menors d'edat, segons han explicat en un comunicat aquest dimarts.

Cap a les 21.45 hores, un vehicle va sortir de la via i, després d'assegurar la zona, els agents de tràfic van observar que a l'interior hi havia el conductor i els seus tres fills, que "aparentment no havien patit ferides".

En fer-li la prova d'alcoholèmia, l'home va donar un resultat d'1,39 mil·ligrams per litre en aire expirat, motiu pel qual va ser arrestat per un delicte contra la seguretat viària, mentre que els menors van ser entregats a un familiar.