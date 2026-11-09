Detingut per presumptament provocar tres incendis a contenidors de l'Eixample de Barcelona

BARCELONA 9 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 51 anys per presumptament provocar tres incendis consecutius a contenidors dels carrers Bailén i Aragó de Barcelona, al districte de l'Eixample, segons informen en un comunicat aquest dilluns.
Després que la Guàrdia Urbana veiés els fets, que es van produir el 3 de novembre, els Bombers van extingir el foc i un vehicle va patir danys per la calor i un testimoni va facilitar la descripció del presumpte autor dels incendis.
Davant aquests fets, la unitat de paisà (Furas) de l'Eixample va establir un dispositiu per mirar de localitzar el sospitós, que va ser sorprès 'in fraganti' el 5 de novembre.
Els investigadors també el relacionen amb diversos incendis de contenidors el 3 de novembre pel mateix 'modus operandi', la vestimenta coincident i les proves intervingudes.
Va ser detingut a la rambla Catalunya a la cruïlla amb el carrer València i té 3 antecedents.