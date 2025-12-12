Detingut per presumptament matar la seva parella a Riudecanyes al setembre

TARRAGONA 12 des. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Reus un home de 49 anys com el presumpte autor de la mort violenta de la seva parella a Riudecanyes (Tarragona), després que el seu cos fos trobat al barranc del Gendre, han informat aquest divendres en un comunicat.
El cadàver de la dona, de 36 anys, va ser trobat el dilluns 8 de setembre cap a les 10.30 hores prop de la carretera T-313.
Va ser aleshores quan la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) del Camp de Tarragona va assumir el cas per investigar-lo i el va mantenir sota el secret de les actuacions.
La hipòtesi inicial apuntava a un possible suïcidi, però l'informe forense va descartar aquesta possibilitat i es va confirmar que es tractava d'una mort criminal.
El detingut ha passat a disposició judicial aquest divendres al matí.