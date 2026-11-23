Kike Rincón - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 23 nov. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional va detenir dijous passat un home per presumptament intentar agredir amb un martell la seva parella a l'estació d'autobusos de Les (Lleida), segons ha informat el cos policial en un comunicat aquest dilluns.
La intervenció d'un usuari de l'estació va impedir l'agressió i, després dels fets, una testimoni va alertar per telèfon a la comissaria del cos policial de la localitat, situada a pocs metres de l'estació d'autobusos.
Després de la detenció, els agents van tenir constància que, anteriorment, el detingut presumptament havia amenaçat la seva parella mentre tots dos viatjaven en un vehicle pel port del Portilló (França).
Després d'aquells fets, la víctima, que no presentava lesions, va ser recollida per una conductora, que la va traslladar fins a Bossòst (Lleida), i va manifestar que no volia denunciar els fets.
Per la naturalesa dels fets, les diligències es tramiten a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Vielha (Lleida).