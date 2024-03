Detingut per presumptament explotar un treballador sense contracte laboral a Tarragona

TARRAGONA, 12 març (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Urbana de Tarragona i la Guàrdia Civil han detingut un home per un delicte contra el dret dels treballadors a la ciutat, ja que presumptament explotava un treballador que no tenia contracte laboral, segons han explicat en un comunicat aquest dimarts.

La investigació va començar el novembre del 2023, en haver tingut coneixement que una persona "podia estar sent explotada laboralment en un establiment obert al públic" a la ciutat, després de comprovar que era ell qui obria i tancava el negoci, fent més hores de la jornada laboral establerta legalment.

L'1 de març es va inspeccionar el negoci i es va localitzar aquesta persona, confirmant que "no tenia contracte laboral i es trobava en unes condicions restrictives respecte als seus drets laborals legalment reconeguts", i els agents també van inspeccionar tres locals més i van localitzar una altra persona sense contracte, per la qual cosa van aixecar una acta per infracció administrativa.