Detingut per presumptament cometre tres robatoris amb força a bars de Lleida

LLEIDA 27 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir diumenge a Lleida un home de 41 anys com a presumpte autor de tres robatoris amb força a diversos bars de la ciutat, on va arribar a robar diners de la caixa registradora en dues ocasionis, a més de productes d'alimentació, loteria i diners en efectiu d'un altre establiment.
La detenció es va produir després d'activar-se l'alarma d'un bar del carrer Doctor Fleming de Lleida, i gràcies al dispositiu d'agents de paisà el van poder detenir i van constatar que tenia dues ordres de detenció per dos robatoris amb força més.
Els robatoris es van produir el dijous 22 a la matinada i divendres passat, si bé la investigació continua oberta perquè no es descarta que el detingut, amb més de 50 antecedents, estigui implicat en uns altres fets similars.