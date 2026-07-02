Detingut per presumptament cometre 3 robatoris amb força i 2 furts a Figueres

GIRONA 2 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un home de 31 anys per presumptament cometre 3 robatoris amb força i 2 furts a Figueres (Girona) entre el 26 de maig i el 18 de juny, dos dels quals en un mateix domicili i l'altre en un traster.
En el cas dels dos robatoris al domicili, el presumpte autor hi va entrar pel garatge: el primer dia es va emportar unes ampolles de gel, begudes i eines i, l'endemà, el lladre va forçar una porta i va agafar roba, informa la policia catalana en un comunicat aquest dijous.
Els furts es va produir en un aparcament comunitari, d'on es va emportar una bicicleta valorada en uns 1.000 euros, i en una botiga de maquinària agrícola, on va agafar una motoserra.