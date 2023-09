Detingut per presumptament agredir sexualment una dona sense llar al Barri Vell de Girona

BARCELONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres a les 7.35 hores a Barcelona un home de 39 anys que dissabte presumptament va agredir sexualment una dona sense llar als Jardins de la Francesa del Barri Vell de Girona.

Segons han explicat fonts de la policia catalana a Europa Press, al detingut li constava una ordre de crida i cerca emesa per un jutjat de Girona i havia estat identificat per la víctima, que el coneixia, si bé no hi tenia cap relació.

Els fets van passar dissabte i la dona sense llar va registrar una denúncia l'endemà en una comissaria de Girona.